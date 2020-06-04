الجرمن: لا وقت لاستكمال المباريات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن إنهاء دوري الخليج العربي لموسم 2019 ـ 2020، قبل نهايته بـ7 جولات، فيه فوائد كثيرة تضمن النجاح والاستقرار للموسم الجديد 2020 ـ 2021، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، كما أن الترتيب العام للجدول ينعكس إيجاباً في تحديد أسماء الفرق المشاركة آسيوياً وفي تقسيم العائدات.

وقال الجرمن في تصريحات لـ «البيان الرياضي» إن التوقيت غير مناسب للبحث في استكمال مسابقة الدوري بعد مرور ما يقارب من 3 أشهر من التوقف عن اللعب، وتوجد صعوبات كثيرة تجعل الاستئناف، أمراً بالغ التعقيد، فنياً وإدارياً، فمن الناحية الإدارية تبدو الصورة غامضة بالنسبة للتعاقدات، خاصة مع المحترفين الأجانب الذين انتهت تعاقداتهم، وإقناع بعضهم للعب لفترة محدودة مثل خوض 7 جولات أمر شبه مستحيل، وفي الناحية الفنية، تحتاج المسألة لوقت طويل لترتيبات الإعداد من جديد لخوض 7 مباريات ثم التوقف وخوض إعداد آخر لموسم جديد.

وأوضح الجرمن أن عودة النشاط في شهر أغسطس شيء جيد، ولكن ليس باستئناف الموسم وإنما بالإعداد والتحضير لموسم جديد للدخول لموسم 2020 ـ 2021 بشكل جيد، كما أن الإعلان حالياً عن إنهاء الدوري الحالي، يساعد إدارات الأندية للبدء في عملها وترتيب أوراقها.

وقال الجرمن إن اعتماد ترتيب الجدول حتى الجولة 19 التي انتهت في منتصف مارس الماضي قبل التوقف، يساعد القائمين على الأمر في تحديد الفرق المشاركة الآسيوية وفي نفس الوقت يسهل عمل رابطة المحترفين في تقسيم العائدات المالية التي تعتمد على ترتيب الفرق، وفي عملية القرعة للموسم الجديد.

وأشار الجرمن إلى أن إنهاء الدوري قبل موعده، ربما يكون فيه تحفظ لبعض الفرق، ولكن بالنظر لما حدث في العالم أجمع جراء فيروس «كورونا»، فالفائدة كبيرة من الترتيب لموسم جديد منذ الآن.

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