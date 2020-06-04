لشكري: التتويج حق المتصدر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شدد أحمد لشكري نجم كرة القدم الإماراتية السابق، على أن التتويج بلقب دوري الخليج العربي للموسم الحالي، حق أصيل لفريق شباب الأهلي، باعتباره متصدر لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، مع بقاء 7 جولات من المسابقة التي توقفت احترازاً من فيروس «كورونا».

وأضاف قائلاً: شخصياً، أنا مع إلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم لهذا الموسم، وتتويج شباب الأهلي، لأن ذلك من حقه، باعتباره المتصدر، خصوصاً وأن استكمال البطولة، بات أمراً صعباً.

وأشار إلى أن الدخول في فصل الصيف، والاقتراب أكثر من موعد الموسم الجديد، يجعل مع عملية استكمال دوري الموسم الحالي، أمراً في غاية الصعوبة، منوهاً بأن الحل الأمثل يكمن في إلغاء الدوري، وتتويج شباب الأهلي بطلاً، باعتباره المتصدر. ونوه بأن إلغاء الدوري يتطلب أيضاً عدم تطبيق هبوط فريقين من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، أسوة بتتويج شباب الأهلي بطلاً، وأيضاً اعتماد صعود متصدر ووصيف لائحة الترتيب العام لفرق دوري الدرجة الأولى، ليكون عدد فرق دوري الخليج العربي في الموسم الجديد 16 فريقاً.

وأشار أحمد لشكري إلى أنه في حال عدم إمكانية اعتماد مقترح عدم هبوط فريقين من دوري الخليج العربي، فإنه بالإمكان اعتماد مقترح إقامة دورة رباعية، تضم الفريقين الأخيرين في لائحة الترتيب العام لدوري كبار المحترفين، مع الفريقين الأول والثاني في لائحة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، ويصعد من الدورة الرباعية، الأول والثاني للعب في دوري الخليج العربي في الموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز