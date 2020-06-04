أيمن الرمادي: صعوبات فنية أمام الفرق

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم )

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أن الصعوبات الفنية التي تواجه عملية استكمال دوري الخليج العربي، كبيرة وواضحة للجميع، وبالنسبة للإدارات والأجهزة الفنية، يقع عبء كبير في التوازن بين الاستعداد لاستكمال الدوري، والاستعداد لموسم جديد خلال فترة وجيزة، علماً بأن فصل الصيف بدأ، ولا أحد يستطيع اللعب حالياً، ومع مرور كل يوم جديد، تزداد الصعوبات.

وقال الرمادي: من الأفضل للجميع، إنهاء الدوري، والتفكير والتخطيط في متى يبدأ الاستعداد لموسم جديد، لأن الجميع تنتظرهم مهام صعبة، سواء الإدارات أو الأجهزة الفنية أو اللاعبين، ففترة التوقف لم تكن سهلة، والفرق كلها تحتاج لفترة معتبرة للاستعداد، وحالياً لا يمكن بداية إعداد بأي حال، سواء بالنسبة للطقس الحار والرطب، أو من ناحية التعرف إلى الكيفية التي يستمر بها بعض اللاعبين المنتهية تعاقداتهم.

وطالب الرمادي، بضرورة النظر للمستقبل القريب، لتحقيق النجاح لموسم جديد، فالمهمة ليست على الإدارات، المطلوب منها البدء في عملية التعاقدات، علماً بأن مثل هذا العمل، كان يبدأ قبل هذا الموعــــــــد كل عام، مشـــــــــيراً إلى أن مسألة إقامة المعسكرات حالياً، تبدو صعبة للغاية، فلا يوجد بلد مناسب لإقامة المعسكرات، ناهيك عن الصعوبات الخاصة بخوض مباريات تجريبية. وقال الرمادي إن استثمار الوقت في الاستعداد لموسم جديد، وإنهاء الدوري الحالي، يعتبر القرار المناسب، وأي تحفظات في هذا الأمر، لا تقارن بالفوائد من قرار الإنهاء واعتماد الترتيب.

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