العين يمدد عقد معروف ثلاثة مواسم

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلنت شركة نادي العين لكرة رسميا تجديد عقد المهاجم جمال معروف لثلاثة مواسم مقبلة وذلك بناءً على توصية البرتغالي، بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، وموافقة اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي حيث أشاد الجميع بمقدرات وإمكانيات المهاجم معروف الذي نجح في صناعة الفارق في أكثر من مباراة.

وأعرب جمال عن بالغ فخره واعتزازه بالاستمرار في الدفاع عن شعار أكبر أندية الدولة، مؤكداً: “أود أن أشكر الإدارة والمدرب على الثقة الكبيرة التي منحوني لها، وأشكر جمهور الزعيم الذي ظل الداعم الأول لجمال معروف داخل وخارج الملعب وسأعمل على إظهار أفضل ما لدي في الدفاع عن قميص العين ولا سقف لطموحاتي مع هذا النادي الكبير”.

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