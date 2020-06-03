بابل: عرض شباب الأهلي أعلى مادياً من الزمالك

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تقدم شباب الأهلي بعرض للتعاقد مع أري بابل (26 عام)، جناح أيسر منتخب أنجولا، وسط منافسة من ناديي الزمالك المصري والترجي التونسي، حسب ما كشفت عنه الصحافة الفرنسية.

كما أكد بابل لموقع "إيه آس آرابيا"، تلقيه بالفعل عن طريق وكيل أعماله، عرضين من شباب الأهلي والترجي، وكشف أن الزمالك تواصل معه شفهياً في فبراير الماضي عن طريق أمير مرتضى منصور.

وأكد أن عقده مع ناديه شارف على النهاية، وسيصبح لاعب حر خلال أيام، وهو ما يجعل أمر إتمام صفقة انتقاله لأي نادي أمر سهل، ورفض الكشف عن الأمور المالية للعروض الثلاثة معتبره أمراً شخصياً، ولكنه أكد على أن مدة التعاقد مع أي نادي ستكون ثلاث سنوات، وسيتم زيادة العقد نسبياً في الموسمين الثاني والثالث.

وأوضح أن عرض شباب الأهلي يفوق عرض الزمالك مادياً، ولكنه يحترم اتفاقه مع الزمالك حتى آخر وقت، وإذا لم يتم الاتفاق مع النادي المصري، فسيختار التعاقد مع شباب الأهلي

ومن ناحية أخرى، ترددت الأنباء، عن رغبة شباب الأهلي في بيع عقد لاعبه البرازيلي ليوناردو سوزا (28 عاماً)، في حال تلقيه العرض المناسب، وذلك بعد موسم واحد قضاه اللاعب في صفوف "فرسان دبي"، بعدما تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وكان شباب الأهلي، قد صرف النظر مؤخراً عن شراء عقد الأرجنتيني كارتابيا، بعد نهاية فترة إعارة من ناديه الاسباني ديبورتيفو لاكورونا الاسباني، وما يزال يبحث عن لاعبيه الأجانب للموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز