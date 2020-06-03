3 مقترحات بشأن استكمال مباريات دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الاهلية اليوم بنظام الاتصال المرئي "عن بُعد شهد وضع ثلاثة مقترحات بشأن موعد استكمال دوري أبطال آسيا 2020 وهي في سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر وسيتم اتخاذ القرار النهائي لاحقاً حول الموعد المناسب وذلك بعد العودة للجنة المسابقات الأسيوية.

وسيقوم الاتحاد القاري بفتح فترة تسجيل جديدة للأندية لتسجيل اللاعبين علماً أنه تم تثبيت موعد المباراة النهائية للبطولة وذلك يوم 5 ديسمبر 2020 في منطقة غرب آسيا.

وأضاف بن هزام أن الاتحاد الآسيوي وبعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر استكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بحيث ستلعب مباراتان يومي 8 و 13 أكتوبر ومباراتين يومي 12 و 17 نوفمبر 2020 .

وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في مملكة البحرين بشهر سبتمبر المقبل لتقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020 علماً أن منتخبنا للناشئين سيشارك في هذه البطولة، كما تقرر إقامة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات في دبي للفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2020

وناقش الاجتماع السيناريوهات والمواعيد المقترحة من الاتحاد القاري حول المسابقات التي تقام تحت مظلته وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ونهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 19 و16 عاماً وبطولات السيدات والصالات وكذلك التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.

وقدم مسؤولو الاتحاد الآسيوي ملخصاً حول كافة الاجتماعات التي عقُدت خلال الفترة الماضية مع الاتحادات الوطنية الأعضاء والاجراءات التي قام بها مع الجهات المختلفة ووضعية الطيران في كل بلد إلى جانب العمل والتحضير لبروتوكول خاص يتضمن قائمة الارشادات الطبية التي يجب اتباعها خلال التدريبات والمباريات في مختلف المسابقات بالفترة المقبلة إلى جانب التأكيد على تطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة التي أقرها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم .

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