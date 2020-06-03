«الشارقة» يناقش الإجراءات الصحية قبل استئناف النشاط

المصدر: البيان الرياضي

عقدت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة الرياضي، اجتماعها الثاني، والذي ترأسه الدكتور عبد العزيز المهيري، وبحضور جميع أعضاء الإدارة، وبدأ الاجتماع بمناقشة الردود التي استلمتها إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي من الإدارات الأخرى في النادي، كما تم الاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والخاص بتأجيل كافة الفعاليات الرياضية والاجتماعية، حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وتم مناقشة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي في الوقت الحالي، والوقوف على الإجراءات الصحية الصحيحة التي سيتم تجهيزها، في حال عودة النشاط الرياضي للدولة، كما تقدم الأعضاء ببعض المقترحات التي تسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية بالنادي، في ظل الجائحة التي تواجهها الدولة.

وقامت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، خلال اجتماعها، بمناقشة موازنة الإدارة، وحصر احتياجاتها، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع المقبل، ومن جانب آخر، قام رئيس وأعضاء إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، بعمل جولة ميدانية، برفقة وفد من مجلس الشارقة الرياضي، للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بعملية التعقيم على مداخل النادي، حيث تم تزويد كافة المنشآت والمرافق، بأجهزة التعقيم والكاميرات الحرارية، وكل ما يلزم من النواحي الصحية واللوجستية، في إطار حرص مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، على اتخاذ أقصى درجات الوقاية وسلامة الرياضيين عند عودتهم فور استئناف النشاط الرياضي في الدولة.

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