مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يبحث الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماع عن بعد، برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وبحضور جميع الاعضاء إلى جانب الأمانة العامة للهيئة ممثلة في الأمين العام والأمناء المساعدين وبمشاركة العنود السعدي عضو مجلس الإدارة عن فئة الشباب ومحمد نقي ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ووجه معالي عبد الرحمن محمد العويس خلال ترأسه الاجتماع بضرورة بناء استراتيجيات تلامس الظروف والتطورات العالمية ووضع سياسات واضحة وبناءه لتحقيق استمرارية الأنشطة الرياضية بما يتوازى مع الإجراءات المتخذة عالمياً على صعيد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما يعود على القطاع الرياضي بالنمو والاستقرار.

وشدد المجلس على أهمية أن تكون دولة الإمارات الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً على مستوى القطاع الرياضي لما يحظى من أهمية ، وأن على الاتحادات الرياضية بالدولة أن تعمل بشكل مبتكر وبطريقة اشمل تستوعب متطلبات المرحلة وتحدياتها ، مؤكدين أن القطاع الرياضي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع استثنائية تعالج وتقف امام التحديات التي شهدها القطاع الرياضي خلال الأزمة التي واجهتها كافة القطاعات في العالم بلا استثناء، وصياغة سياسات استشرافية تضمن استمرارية العمل مهما بلغت التحديات و تخطيط وبناء آليات عمل مبتكرة غير تقليدية تمكن المجتمع الرياضي من التعامل مع المستجدات وتحويلها إلى فرص ونموذج يضرب به المثل.

وكما اعتمد المجلس عدة قرارات كان أهمها التوجيه بإقامة انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في وقتها دون تأجيل وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

واستعرض المجلس توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستعداد للخمسين ضمن رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي تسعى لصقل كافة قطاعات الدولة بشكل متميز ومنفرد.

كما وجه المجلس بالتعميم على الاتحادات الرياضية لوضع تصور للاشتراطات المتبعة وآليات العودة للنشاط الرياضي بالدولة بالسرعة الممكنة.

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