خورخي دا سيلفا: الدوري السعودي أقوى من الإماراتي لهذه الأسباب

المصدر: متابعة إيهاب زهدي

رأى خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن الدوري السعودي حالياً الأقوى لعدة أسباب سردها المدرب الأوروجوياني، موضحاً أن هناك فرص أكبر في الدوري السعودي لاكتشاف العديد من المواهب، مقارنة بعدد السكان الأكبر، إلى جانب وجود 7 لاعبين أجانب في كل فريق، الأمر الذي يعطى قوة تنافسية كبيرة للدوري السعودي، وجعل مستوياته متقاربة بين الجميع، بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير للغاية.

وتحدث المدرب لموقع "إيه آس آرابيا"، مشيراً إلى أن المنافسة في الدوري الإماراتي قوية للغاية الآن عما كان في فترتي الأولى عام 2013 مع بني ياس، وأعتبره من أهم الدوريات القوية الموجودة في الخليج حالياً، مع تواجد العديد من اللاعبين أصحاب المواهب المميزة سواء الأجانب أو المواطنين، إلى جانب تقارب بين مستويات الفرق، وهذا يعطى قوة كبيرة للدوري.

وأعرب عن سعادته بتدريب اتحاد كلباء، وتحدث عن كيفية تدريبه للفريق وتفضيله عن تدريب الزمالك المصري، قائلاً: "كان الفريق يمر النادي بفترة غير جيدة، ويحقق نتائج سلبية، وأعتبر قبولي تولي تدريب الفريق قراراً صائباً، وأنا سعيد للغاية لما رأيته مع تعاون الإدارة معي، وأشعر براحة كبيرة، أما بالنسبة للزمالك، فهو نادي كبير والدوري المصري مختلف بالطبع، وهو تواصل معي عدة مرات عن طريق بعض الوسطاء، ولكن لم يكن هناك عرضاً رسمياً، وكذلك الأمر مع الأهلي المصري".

وحول ذكرياته مع تتويج النصر بالدوري السعودي عام 2015، وأسباب الفشل في الفوز بدوري أبطال آسيا، قال: "كان موسماً لا ينسى بكل تأكيد، وحققنا نتائج جيدة للغاية، وأهمها الفوز على الهلال في الدوري، وحققنا الدرع، وسيبقى هذا الموسم في ذاكرتي، والأندية السعودية لديها حضور قوي في آسيا، وآخرها الهلال الذي توج بالبطولة القارية العام الماضي، والبطولة ليست سهلة، وهناك فرق قوية تتنافس على لقبها، والنصر ضمن هذه الفرق، وبإمكانه المنافسة بقوة على هذه البطولة".

وأشار إلى أن مهاجم الهلال المعتزل ياسر القحطاني، وسالم الدوسري لاعب الهلال، وفهد المولد لاعب الاتحاد، وعبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي، من اللاعبين السعوديين الجيدين من خارج النصر من وجهة نظره، وقال: "النصر نادي كبير للغاية، ولم يكن من السهل تركة والرحيل عنه، وكنت مرتاحاً في مدينة الرياض، ولكن النادي كان يمر بظروف ليست بالسهلة خلال هذه الفترة، الأمر الذي لا يسمح لك بالعمل بأجواء مريحة".

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