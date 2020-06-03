دبا يضم ثنائي الهواة وحارسه ينتقل للسماوي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ضم نادي دبا الفجيرة ثنائي الهواة بدر بلال لاعب مسافي لموسمين وماجد احمد " ترواري " لاعب الذيد لينضما لزميلهم احمد البحريني لاعب البطائح الذي تعاقد معه النادي الدباوي أول من أمس.

من جانبه رحب جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الاول للكرة بنادي دبا الفجيرة باللاعبين الجدد الذين انضموا إلى قائمة الفريق متمنياً لهم التوفيق

وعرج العبدولي لانتقال حارس النواخذة احمد الحوسني " 24 عاماً " لبني ياس والذي جاء عقب نهاية عقده مع دبا متمنياً له التوفيق في تجربته الاحترافية الجديدة في دوري الخليج العربي مع السماوي، خاصة و أن الحوسني يعتبر من الحراس المميزين وانضمامه لبني ياس يعد مكسباً للفريق .

وفيما يتعلق بمصير الأجانب، أكد العبدولي بان عقود كل من اديلسون بيريرا ومواطنه البرازيلي فينسيوس سيلفا انتهت 31 مايو الماضي والنادي في انتظار حسم مصير الموسم من قبل اتحاد كرة القدم للتقرير بشأن استمراريتهما من عدمها للموسم المقبل.

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