القبيسي: عصام العدوة جدد الولاء للظفرة دون شروط

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد أحمد عمران القبيسي مشرف الظفرة المتحدث باسم شركة كرة القدم بالنادي، أن تجديد التعاقد مع المدافع المغربي عصام العدوة حتى يونيو 2021 تم قياسا بالمستوى الذي قدمه اللاعب مع الفريق في الموسم الحالي،

موضحاً ان العدوة ساهم مع زملائه في النتائج الإيجابية التي تحققت خلال مشوار الدوري وبلوغ نهائي كأس رئيس الدولة، وأشاد القبيسي بالموافقة الفورية من عصام العدوة على التجديد دون أية شروط

وقال: ذلك ليس مستغربا على اللاعب الذي أصبح أحد أبناء النادي رغم أنه مقيد في خانات الأجانب وأضاف: عندما أبلغنا عصام العدوة مع بداية الموسم الحالي برغبتنا في عودته للكشوفات أستغل الطائرة وحضر إلى ابوظبي قبل الاتفاق المادي لانه يحمل تقديرا كبيرا للظفرة، والعلاقة بين الطرفين أصبحت قوية، لذلك التجديد معه تم بدعم كامل من مجلس الإدارة وشركة كرة القدم والجهاز الفني تقديرا لمستواه المتميز ومواقفه الإيجابية مع النادي.

من جانبه ، عبر عصام العدوة عن سعادته بالبقاء في الظفرة لموسم خامس، ذاكرا أن الثقة التي وجدها من الإدارة والجهاز الفني تمنحه دافعا كبيرا لمواصلة العطاء بقوة في الموسم المقبل.

وأشار العدوة إلى أنه وافق على التجديد دون شروط، ذاكرا ان الإدارة عندما أبغلته برغبتها في مواصلته لمشواره مع النادي رد بالموافقة دون الدخول في اية تفاصيل

وأضاف: الظفرة بيتي الذي عشت به سنوات رائعة، وأنا سعيد بان أكون بينهم للموسم الخامس وبطبيعة الحال سأسعى لتقديم الأفضل حتى أكون على قدر الثقة التي وجدتها من اسرة النادي وأعد الجميع بأن أساهم مع زملائي اللاعبين في تحقيق النتائج التي تلبي الطموحات.

وجدد المدافع المغربي تأكيده بانه يرغب في أن يكون الظفرة محطته الأخيرة في مشواره الكروي، موضحاً أنه بعد السنوات التي قضاها في النادي فانه لايفكر في المغادرة ويأمل أن يعتزل بشعار الظفرة.

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