لوفانور.. رفضته البرازيل وقبلته مولدوفا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تحدّث البرازيلي لوفانور، مهاجم شباب الأهلي، عن رحلة معاناته مع كرة القدم، وكيف تم رفضه في جميع اختبارات الأندية ببلاده وهو في سن 15 سنة، وتعرضه للمرض والإصابة، ما جعله يتوقف عن عمله في غسيل السيارات فترة طويلة، حتى إنه لم يكن يجد المال الكافي للعلاج أو الطعام.

وكشف لوفانور أيضاً، في حديثه لموقع «التيما ديفاسو» البرازيلي، أنه نجح في النهاية باللعب ظهيراً لعدد من الأندية المجهولة في البرازيل حتى سن 18، ولكن دائماً ما يتم رفضه في النهاية أيضاً، وأنه في الوقت الذي قرر فيه الاستسلام، جاءته نصيحة من صديق، بالسفر إلى أوروبا ومحاولة تحقيق حلمه.

وأوضح أنه قرر السفر بعدما شاهده رجل أعمال بولندي يلعب مع بعض الأصدقاء، وعرض عليه اللعب في مولدوفا، وهناك حقق حلمه باللعب والتألق، ليمنحه الاتحاد المولدوفي للكرة الجنسية، ويشارك مع المنتخب الأول، ثم لفت أنظار نادي الشباب، ليبدأ ظهوره في دورينا في أغسطس 2014.

وعقد لوفانور ينتهي مع شباب الأهلي هذا الموسم، وليس هناك نية لدى إدارة النادي لتجديد التعاقد معه، برغم رغبة اللاعب وأسرته بالبقاء في الدولة، وهو ما يدفعه إلى البحث عن تجربة احترافية أخرى، إذا لم يتم تجديد التعاقد معه.

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