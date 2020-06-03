العين يفاوض الحمادي وحسين ولاعباً أرجنتينياً

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

دخل العين في مفاوضات مع إسماعيل الحمادي، ووليد حسين لاعبي شباب الأهلي، ولاعب أرجنتيني آخر بغرض ضمهم إلى كشوفه وتدعيم صفوف الفريق البنفسجي خلال الفترة المقبلة، التي يواجه فيها تحديات مهمة في حال استكمال منافسات الموسم بعد توقفه في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وفيما لم يتسنَّ الحصول على تأكيدات من مسؤولين بالنادي العيناوي، أكد مصدر مطلع أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع الحمادي ووليد حسين ولم تتبقَ إلا بعض اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن اكتمال الصفقة.

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