3 قضايا ساخنة في اجتماع اتحاد الكرة و«الآسيوي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يناقش اتحاد الكرة مع نظيره الآسيوي 3 ملفات مهمة خلال اجتماعهما اليوم عن بعد، الأول يتعلق بموعد استئناف التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والثاني خاص باستكمال منافسات دوري أبطال آسيا، والملف الثالث يتعلق بالسيناريوهات المتعلقة بدوري الخليج العربي ومستقبله خلال المرحلة المقبلة بعد توقفه بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، حيث يتم الاتفاق على حلول مناسبة لحسم مستقبل هذه الملفات المهمة.

ويشهد الاجتماع محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وداتو وندسور أمين عام الاتحاد الآسيوي، ويتناول الاجتماع طرح السيناريوهات المتوقعة للنشاط الرياضي الكروي بالدولة، حيث سيتم لأول مرة طرح سيناريو إلغاء دوري الخليج العربي ومدى قانونية هذا الإجراء من قبل «الآسيوي» نظراً لصعوبة اللعب خلال أغسطس المقبل في ظل حرارة الطقس المرتفعة خلال هذه الفترة من السنة، مما يعرض اللاعبين للإنهاك والإصابة، ولضيق الوقت بسبب تعدد المشاركات الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة بعد أن توقفت المسابقات على خلفية جائحة «كورونا» حفاظاً على أمن وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وفي حال رفض «الآسيوي» مقترح إلغاء الدوري سيتم التطرق إلى سيناريوهات أخرى مثل استكمال المسابقة، ولكن توقيت الاستئناف سيرتبط بموعد انطلاقة المسابقات الآسيوية، وهو محور النقاش التالي خلال اجتماع اليوم، حيث سيتم الاستفسار عن موعد انطلاقة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة التي يشارك فيها «الأبيض»، وهناك مقترحان الأول إقامة التصفيات خلال أكتوبر المقبل، والثاني تأجيل التصفيات إلى العام المقبل، وسيتم خلال الاجتماع حسم هذا الملف المهم.

كما يتناول اجتماع اليوم تحديد مصير استكمال المرحلة الأولى من دوري أبطال آسيا، حيث يوجد مقترح باستكمال التصفيات في منتصف أغسطس المقبل، بنظام الذهاب والإياب المعتاد، إقامتها بنظام التجميع على أن تقوم الإمارات باستضافة هذا التجمع خلال أغسطس المقبل، أو إقامة التصفيات في موعد آخر وفق رزنامة الاتحاد الآسيوي.

وبناء على نتيجة اجتماع اليوم سيقوم اتحاد الكرة باعتماد المقترح النهائي بالمسابقات المحلية بعد التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب والذي يحسم الجدل القائم منذ تعليق النشاط الكروي.

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