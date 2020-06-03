مبوكو: لم أتعرض للاعتقال في بلجيكا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

نفى الكونغولي بول خوسيه مبوكو، لاعب الوحدة اعتقاله من قبل السلطات البلجيكية على خلفية اتهامه بخرق الحجر الصحي ومشاركته في مباراة لكرة القدم مع بعض زملائه في فريقه السابق ستاندرد لييج، موضحاً أن عمدة مدينة لييج استغل الأمر بشكل سيئ من أجل الشهرة نظراً لوجود لاعبين معروفين وكدعاية انتخابية رغم وجوده خلال التجمع وعدم اعتراضه على اللعب قبل تدخل الشرطة.

وقال مبوكو في حديث خاص لـ«البيان الرياضي» عبر الهاتف من بلجيكا، التي يقضي بها إجازته، إنه دعي للعب كرة القدم مع بعض زملائه في فريقه السابق ستاندرد لييج وبعض اللاعبين الهواة، ووجد أشخاصاً آخرين يلعبون قبل أن يخوضوا مباراتهم، وبعدها كذلك، وكان موجوداً عمدة مدينة لييج الذي لم يعترض على الأمر في البداية، إلا أنه استغل وجود لاعبين معروفين محاولاً تشويه صورتهم بتصريحاته المغلوطة في وسائل الإعلام البلجيكية.

فخ

وأضاف أن هذا الشخص المسؤول كان بإمكانه إخبارنا بأنه لا يمكننا لعب كرة القدم، ولكنه بعدما سمح لنا باللعب فوجئنا بحضور الشرطة التي طلبت منا إيقاف اللعب وبعدها توجهنا إلى منازلنا من دون مشكلات، ولم نتعرض للاعتقال أو إجراء تحقيقات من قبل السلطات، كما نشرت وسائل الإعلام، ثم نشر صوراً لنا على «فيسبوك» رغم أنه تحدث مع زميلي البرازيلي إدميلسون بشكل طيب، معرباً عن سعادته بوجود لاعبين مشاهير في المدينة، وطلب منا خلال وجوده لعب مباراة استعراضية بعد عودة الأمور لطبيعتها بشكل كامل، أعتقد أنه استخدم الأمر للشهرة وكدعاية انتخابية.

وأشار إلى أن نادي الوحدة تواصل معه وشرح لهم ما حدث. وأكد مبوكو أن الإجراءات الاحترازية في الإمارات والتعامل مع تداعيات كورونا أكثر التزاماً من دول أوروبية، لافتاً إلى أن الأمور في بلجيكا جيدة، ولكنها أفضل كثيراً في أبوظبي.

وعن رحيل تيغالي وعدد من نجوم الوحدة علق مبوكو قائلاً: بالطبع سأفتقد تيغالي هداف الفريق الذي ساعدني كثيراً عندما انضممت للوحدة، وكذلك شانغ ريم اللاعب المقاتل، ولكن هذه طبيعة كرة القدم أن يرحل البعض ويأتي لاعبون جدد، مشيراً إلى أن علاقته كانت جيدة بالمدرب الإسباني مانويل خيمينيز، وقرار رحيله يعود لإدارة النادي التي ترى المناسب لمصلحة الفريق، وأنه على ثقة بأن الإدارة ستتعاقد مع مدرب جيد يقود الفريق للظهور بشكل أقوى في المرحلة المقبلة.

عروض

وكشف مبوكو عن تلقيه عروضاً عدة قبل انتقاله إلى الوحدة وأبرزها من النصر وذلك في يونيو الماضي، إضافة إلى عرض من نادٍ في إنجلترا في ديسمبر، ولكنه ترك الأمور بيد ناديه السابق ستاندرد ليغ الذي رفض انتقاله، وأوضح: عندما جاءني عرض الوحدة كان علي الضغط على النادي البلجيكي الذي لم يرد رحيلي، ولذلك تنازلت عن مبالغ كبيرة من مستحقاتي لدى ستاندرد حتى المسؤولون في نادي الوحدة تفاجأوا بما قمت به، إذ مرت المفاوضات مع الوحدة بصعوبات كثيرة بسبب تعنت مسؤولي ستاندرد ليغ.

تعليمات

ونوه مبوكو إلى أنه ينفذ تعليمات الجهاز الفني سواء باللعب في مركز في الجناح الأيمن أو الأيسر أو في وسط الملعب، مشيراً إلى أن الأهم بالنسبة له مساعدة الفريق على الفوز في أي مركز يطلبه منه المدرب، مشدداً أنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه للوحدة، وتقديم كل ما لديه ليحقق الفريق الفوز من دون التركيز على ظهوره كأفضل لاعب في الفريق من عدمه، وقال: «المهم الفوز وليس أن أسجل أنا الأهداف أو أي لاعب آخر، في بعض الأحيان تكون في مستوى جيد، والبعض الآخر لا ولكنك تسجل هدفاً أو اثنين يقود الفريق للفوز».

وأكد مبوكو أنه يتمنى استكمال مباريات الموسم الحالي وعدم إلغائه في ظل تبقي 7 مباريات على دوري الخليج العربي، و8 نقاط الفارق بين الوحدة وشباب الأهلي متصدر المسابقة، وقال: «اللقب لم يحسم والفارق يمكن تعويضه لأن كل شيء قد يحدث في كرة القدم خلال 7 مباريات، ولذلك أتمنى استكمال الموسم الحالي أولاً ثم بدء الموسم الجديد ولكن القرار في النهاية بيد رابطة المحترفين والجهات المختصة».

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