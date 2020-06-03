سانتيني: بدأت «مرحلة الجد» استعداداً لمباريات كلباء

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

أكد الإيطالي غبرائيل سانتيني لاعب كلباء المنتقل حديثاً من مسافي ضمن فئة المقيمين انتهاء فترة الحجر الصحي التي استمرت أسبوعين وخضع لها عقب العودة من دولة الإمارات إلى مسقط رأسه مدينة ليفورنو الإيطالية مشيراً إلى أنه بدأ مرحلة الجد وذلك بإقامة تدريبات خاصة بعد أن تعاقدت مع فرانسيسكو أحد أفضل مدربي اللياقة والإعداد البدني على مستوى إيطاليا وبدأت معه تمارين لياقة مكثفة على فترتين صباحاً ومساء.

وأشار سانتيني في تصريح «للبيان الرياضي» إلى أنه ووكيل أعماله الإيطالي نيكولاس على تواصل بشركة كرة القدم والجهاز الفني بنادي كلباء لمعرفة آخر التطورات بشأن ترتيبات الموسم الكروي الجديد في ظل عدم اكتمال مباريات الموسم الحالي لدوري المحترفين والذي توقف بسبب جائحة كورونا مضيفاً إنه متشوق جداً للمشاركة مع كلباء.

وقال اللاعب الذي تألق مع مسافي وخطف أنظار العديد من الأندية هذا الموسم إنه يتوق للمشاركة مع فريقه الجديد وسيقدم لكلباء كل ما عنده وسيكون رهن إشارة الجهاز الفني بقيادة المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بكلباء وأن أحجز مكاني بالتشكيلة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين ضمن توليفة النمور كما أعرب سانتيني عن أمله مواصلة فريقه الجديد مشوار الانتصارات حال استكمال مباريات الموسم الحالي وأن يكون ضمن فرق المقدمة مع نهاية مباريات الدوري.

وحول الوضعية الحالية التي يعيشها الجمهور الإيطالي بسبب توقف «كالشيو» أكثر من شهرين قال سانتيني إن الجميع في إيطاليا متشوق لانطلاقة الدوري يوم 13 الجاري لافتاً إلى أن إيطاليا تتنفس سحر كرة القدم وسيكون الجميع مسروراً باستئناف مواجهات الدوري على الرغم من إقامة المباريات من دون جمهور ولكن عزاءنا الوحيد هو أن عودة الكرة من جديد لملاعب كالشيو بمقام الانتصار على فيروس «كورونا» الذي أحدث إرباكاً غير مسبوق على مستوى العالم.

وقال: مع مرور الزمن حتماً سيعود الجمهور إلى المدرجات عاجلاً أو آجلاً ولكن علينا عدم استعجال ذلك الآن لضمان سلامة وصحة الجميع.

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