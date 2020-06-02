«كرة الصالات» تخطر الأندية بآخر تعديلات قانون اللعبة

المصدر: وام

أكد العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، أن اللجنة تسلمت أمس التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة، والتي صدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأن مجلس إدارة اللجنة سوف ينعقد خلال أيام لدراستها والتعاطي معها بشكل فوري من أجل تطبيقها في منافسات الموسم المقبل، وأشار إلى أن الهدف الأساسي منها هو إضفاء المزيد من الإثارة والمتعة على المنافسات، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لزيادة الحركة والنشاط واستعراض مهاراتهم في الملعب.

وقال جاني إنه توجد 4 خطوات سوف نتخذها في الفترة المقبلة كآليات واجب تنفيذها من أجل الوصول إلى التطبيق السليم لتلك التعديلات التي بلغت 15 تعديلاً، حيث إن الخطوة الأولى تتمثل في إخطار الأندية رسمياً بتلك التعديلات في أسرع وقت، وإرسال نسخ مترجمة منها لكل الفرق المشاركة في مسابقاتنا، فيما ستكون الخطوة الثانية متعلقة بالحكام باعتبارهم المعني الأول بالتطبيق في الملعب، حيث إنه سيتم تحديد موعد لعقد ورشة عمل عن بعد حول تلك التعديلات من أجل ضمان توحيد القرارات في الحالات المشابهة.

وأضاف أن الخطوة الثالثة تتعلق بالمدربين ومساعديهم في الأندية والمنتخبات الوطنية، حيث إننا سنقيم لهم ورشة عمل أيضاً لشرح التعديلات، وإطلاعهم على آخر المستجدات فيها، فيما نخطط أن تكون الخطوة الرابعة والأخيرة مع عودة الفرق للتدريبات، حيث إننا سنقوم بالتعاون مع الأندية والمدربين بشرح تلك التعديلات ميدانياً على اللاعبين مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وتوفير كل عناصر السلامة لكافة المشاركين.

وعن موعد استئناف المسابقات بشكل رسمي أكد رئيس اللجنة أنه أصبح من المرجح حالياً أن يتم تأجيل موعد استئناف المسابقات الذي أعلنا عنه من قبل وهو 17 أغسطس لمدة أسبوع واحد، لتستأنف في تاريخ 24 من نفس الشهر من أجل إتاحة الفرصة أمام الأندية للتدريب والاستعداد أكثر لعودة المنافسات.

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