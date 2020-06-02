"الشارقة الرياضي" يستعرض الإنشاءات التطويرية في المرافق الرياضية

المصدر: وام

استعرض نادي الشارقة الرياضي خلال إجتماعه مع مجلس الشارقة الرياضي مساء أمس بمقر النادي بسمنان الإنشاءات التطويرية التي انجزت في المرافق الرياضية بمقر النادي والتي تخدم جميع الألعاب.

ترأس الاجتماع علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي بحضور أعضاء مجلس الإدارة عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية كما حضر الاجتماع المهندسة أسماء البلوشي وعبدالله آل علي من مجلس الشارقة الرياضي.

وطرح الاجتماع أهم الملاحظات والتحديات التي واجهت المجلس والنادي خلال الفترة السابقة في عملية الصيانة وتطرق إلى العوائق والتحديات التي قد تواجه عملية الصيانة في النادي خلال الفترة القادمة.

واطلع المجتمعون على الأعمال الهندسية المتعلقة باحتياجات ستاد الشارقة وتجهيزه لاستضافة المباريات مع استئناف النشاط الرياضي في الدولة في المرحلة المقبلة وجاهزيته بشكل كامل وفق متطلبات لجنة دوري المحترفين.

وقام علي سالم المدفع بعد الاجتماع بجولة ميدانية في النادي للتأكد من تطبيق النظام الاحترازي من قبل النادي وذلك لسلامة الموظفين وتوفير بيئة عمل صحية موجها شكره لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي على الجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم في سبيل توفير احتياجات أندية الإمارة بشكل عام ونادي الشارقة بشكل خاص.

وأكد حرص إدارة النادي على توفير كل سبل السلامة والوقاية لجميع المتواجدين في النادي وفق خطة وقائية معتمدة.

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