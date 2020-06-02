كارتابيا: مستقبلي مجهول بعد رحيلي عن شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني فيدي كارتابيا (27 عاماً)، لاعب وسط ديبورتيفو لا كورونيا، ان مستقبله أصبح مجهولاً، بعد قرار نادي شباب الأهلي بعدم تفعيل بند شراء عقده من ناديه الاسباني، بعد نهاية فترة الإعارة في الموسم الحالي.

وكشف اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عودته لإكمال تعاقده مع ديبورتيفو، والمتبقي منه موسمين، مع نهاية تعاقد الإعارة في لشباب الأهلي في مايو الماضي، وأشار إلى أنه ينتظر قرار إدارة ناديه الاسباني لتحديد مستقبله.

وكان شباب الأهلي، قد طلب حسب الصحف الاسبانية، شراء عقد اللاعب، على أن يخفض النادي الاسباني القيمة المالية المطلوبة للصفقة وقدرها مليوني يورو، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا، ومنح "فرسان دبي"، مهلة لديبورتيفو للرد على العرض.

إلا أن تأخر النادي الاسباني في الرد، دفع شباب الأهلي إلى إغلاق صفقة كارتابيا، والذي تم التعاقد معه في الصيف الماضي،

واحتاج الكثير من الوقت للتعود على ظروف الطقس، ثم الشفاء من إصابات تعرض لها في التدريبات، ليكون جاهزاً للمشاركة مع اقتراب الدور الأول لدوري الخليج العربي من نهايته في ديسمبر الماضي.

والغريب في الأمر، هو عدم موافقة ديبورتيفو على صفقة كارتابيا، والذي يقضي إجازة حالياً في الأرجنتين، خاصة وأن النادي الاسباني يستعد حالياً لاستئناف مواجهات القسم الثاني بهدف عدم الهبوط للدرجة الثالثة، إذ يقبع الفريق في منطقة الخطر في دوري القسم الثاني، ويحتل المركز الـ19 برصيد 35 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز