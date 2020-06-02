بالفيديو.. "لا ليغا" تحتفي بأجمل أهداف نيغريدو مع اشبيلية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نشر حساب الدوري الإسباني "لاليغا" في "تويتر" مقطع فيديو عن أجمل الأهداف التي سجلها ألفارو نيغريدو مع فريقه السابق إشبيلية عندما لعب له بين 2009 و2013 ونجح خلال هذه السنوات من تسجيل 85 هدفا له في 180 مباراة، ويعد نيغريدو من بين الهدافين التاريخيين لاشبيلية و أغلى لاعب في تاريخه بـ15 مليون يورو.

ويعتبر نيغريدو الذي رحل عن النصر رسميا أن تجربة إشبيلية الأفضل في مسيرته، مشيرا إلى أن اللعب له ميزة خاصة في حياة أي لاعب، وأنه تعلم الكثير من تلك المرحلة التي وصفها بالمهمة في حياته الكروية، وقال في تصريح سابق: لدي شغف خاص بالمدينة والنادي والجماهير ويمكنني أن أقول إنها أفضل مرحلة لعبتها على الإطلاق.

وشدد نيغريدو على صحّة القرار الذي اتخذه في 2009 بالانتقال إلى اشبيلية في الوقت الذي كان فيه قريبا من الانتقال من فريقه الأصلي ريال مدريد إلى سرقسطة بنظام الإعارة، وقال: أتيت من ألميريا بعد موسمين جيدين ووصلت إلى ناد يطمح إلى انجازات أكبر، والمشاركة في المسابقات الأوروبية والفوز بالألقاب، وكان الموسم الأول الأفضل مع الفريق، حيث حصلنا على كأس الملك، كان إنجازا رائعا لي في مسيرتي.

وأضاف مهاجم النصر السابق: أن تكون لاعبا في اشبيلية ليس أمرا سهلاً، عندما تحدثت مع رئيس النادي، كان هناك احترام كبير لأنني جئت من ألميريا وكان هناك لاعبين كبار في الفريق أمامي مثل كانوتيه ، لويس فابيانو ، خافيير شيفانتون و كوني ، لكنني متهور واخترت المجازفة ، ومن لا يخاطر، لا يفوز، وهذه هي أفضل طريقة للتطور، لا تخاف وأنظر إلى الشخص الذي بجانبك للوصول إلى أفضل مستوى لك.

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