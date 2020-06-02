دبا الفجيرة يضم لاعب العروبة ويفاوض مدرب البطائح

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ضم نادي دبا الفجيرة اللاعب المتميز علي محمد القادم من العروبة ليرتدي اللاعب شعار النواخذة خلال الموسم الكروي المقبل 2020-2021 ، ويعتبر انضمام اللاعب علي محمد هو الاول لفرقة النواخذة خلال الميركاتو الصيفي الذي بدأ ساخنا على مستوى اندية الهواة تأهباً لاستحقاقات الموسم الجديد

وعلى صعيد الجهاز الفني تسعى ادارة النادي الدباوي برئاسة احمد سعيد الضنحاني لإعادة المدرب المصري طارق السيد المدير الحالي لنادي البطائح إلى تدريب النواخذة من جديد وذلك بعد نجاحه من قبل في قيادة فريق دبا لدوري الخليج العربي في مناسبتين سابقتين وهو المدرب العالم ببواطن الأمور في النادي .

ولن يكون قدوم طارق السيد إلى دبا سهلاً في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها حالياً مع البطائح الوافد الجديد لدوري الهواة والذي يحتل المركز الثالث على مستوى دوري الدرجة الأولى خلف دبا الحصن الوصيف الذي يتفوق بفارق 3 نقاط فقط عن البطائح صاحب الـ 29 نقطة .

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