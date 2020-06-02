حسين يدعو رفاقه للاحتفال بزفافه عن بُعد

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلن وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، عن دخوله «القفص الذهبي» يوم الجمعة المقبل، بدعوة أرسلها إلى كل أصدقائه وأفراد عائلته، لمشاركته فرحة الزفاف، ولكن عن بُعد تطبيقاً والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً في الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب وليد في بطاقة دعوة الزفاف: «يتشرف حسين حسن البلوشي، بزف خبر زفاف نجله وليد في يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020، ونظراً لتوجيهات حكومتنا وقيادتنا الرشيدة، تقرر إلغاء حفل الزفاف في ظل أزمة كورونا، ويكفي الدعاء لهما بالبركة والسعادة، حفظنا الله وإياكم، وأبعد عنا الوباء، وأدام علينا العافية».

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