محمد بن بدوة: «العين» تعود على زعامة آسيا

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله

عبّر محمد صالح بن بدوة الدرمكي، أحد أوائل مؤسسي نادي العين، وعضو مجلس الإدارة سابقاً، وعضو مجلس الشرف حالياً، عن بالغ فخره واعتزازه بتصدر شعار نادي العين، المنافسة على لقب أفضل شعار نادٍ في القارة الآسيوية، في استفتاء الموقع الرسمي لاتحاد القارة الصفراء لكرة القدم، مؤكدا أن العين تعود على زعامة القارة الصفراء، وكشف الدرمكي في تصريح لـ «البيان الرياضي»، عن أن تغيير شعار النادي، جاء وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس نادي العين، رئيس هيئة الشرف العيناوية، مؤكداً في الوقت نفسه، أن تصدر شعار هذا الصرح الرياضي الكبير، بتاريخه الطويل، وشيوخه وجمهوره ومحبيه، ليس غريباً، فهو منذ فجر تأسيسه قبل 52 عاماً، يعتبر عشقاً فريداً، اعتاد عبر تاريخه الطويل على تحقيق الإنجازات، وانتزاع الإعجاب، ولفت الأنظار إقليمياً وقارياً، وحتى دولياً، بفضل الدعم اللامحدود، والنظرة الثاقبة، والأفكار النيرة، والاستراتيجية الذكية التي أرساها قادته الشيوخ الكرام، وسارت على هديها الإدارات المتعاقبة، لتثمر نجاحات متتابعة وإنجازات كبيرة ومبهرة، رياضياً وثقافياً وإدارياً، ما قاد هذه المؤسسة العملاقة، لتصبح علامة فارقة، ومعلماً بارزاً في تاريخ الرياضة الإماراتية والخليجية والآسيوية والعالمية، على حدٍ سواء.

وكان شعار نادي العين أبهر قارة آسيا، بقلعته الشامخة وجمال لونه البنفسجي، وتصدر المنافسة على لقب أجمل شعارات الأندية الآسيوية، مستحوذاً على إعجاب الجمهور في التصويت الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي، بعد أن حاز نسبة 51 % من الأصوات متفوقاً على شعارات أندية آسيوية عريقة، مثل برسيغا الإندونيسي، الذي حصل على 39 % من الأصوات، وجوبيلو لواتا الياباني برصيد 4 %، وبنغلور الهندي برصيد 3 % من الأصوات، وشونبوك هيونداي الكوري، وناخوم راتشاسيما التايلاندي بـ 2 % .

شكراً للجميع

وتوجه محمد صالح بن بدوة، بجزيل الشكر والامتنان، إلى كل الذين تعاقبوا وعملوا في نادي العين، وظلوا يبذلون الغالي والنفيس منذ تأسيسه حتى الآن، وأسهموا بقدرٍ كبير في التطور والنهضة الكبيرة التي شهدها النادي، بتفانيهم وإخلاصهم وجهودهم الكبيرة، ولهم الفضل، بعد الله سبحانه وتعالى، في إنجازات نادي «دار الزين»، هذه المدينة المحبوبة، التي تحتضن إرثاً عظيماً، تفوح منه رائحة تاريخ المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه.

وعبّر محمد صالح بن بدوة، في ختام تصريحه، عن خالص وصادق أمنياته، بأن تتواصل الإنجازات العيناوية، وتستمر أفراح جماهير النادي ومحبيه.

رمز تاريخي

ويتضمن شعار العين، رمزاً تاريخياً للمدينة الخضراء، وهو قلعة الجاهلي، التي بدأ العمل في بنائها عام 1891، في عهد الشيخ زايد بن خليفة، رحمه الله، كرمز للقوة، ومقر إقامة صيفي للعائلة الحاكمة، وتتكون من حصن مربع عالٍ، وبرج دائري منفصل، مكون من أربعة طوابق، وتم اعتماد القلعة رمزاً للنادي، في العام 1980.

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