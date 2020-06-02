إعلان مواعيد انتخابات الاتحادات قريباً.. واستبعاد «التمديد»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي»، أن الهيئة العامة للرياضة، ستصدر خلال الأيام المقبلة، قراراً بإجراء الانتخابات، لتشكيل مجالس الإدارة في جميع الاتحادات، وتوقيتات وإجراءات الترشح، وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية، لانتخاب المجالس الجديدة، ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مع عقد الجمعيات العمومية «عن بُعد»، مع استبعاد الهيئة، لفكرة التمديد لمدة عام للمجالس الحالية، رغم توجيهات اللجنة الأولمبية الدولية، بإمكانية التمديد، مراعاة لتأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021.

وفي الوقت الذي تتسارع فيه خطى الاتحادات واللجنة الأولمبية، لاعتماد النظام الأساسي الذي ستجرى الانتخابات وفق بنوده، بوجود توجه عام لدى الاتحادات، بإلغاء بند الدورتين، والموافقة على اعتماد القوائم الانتخابية، بجانب اعتماد منع الجمع بين عضوية أكثر من جهة رياضية داخل الدولة.

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