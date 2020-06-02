الجزيرة.. الملف قيد الدراسة

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن )

تضع إدارة نادي الجزيرة ملف المعسكر الإعدادي لفريق الكرة، قيد الدراسة، ولم تحدد بعد إقامته داخلياً أم ستختار إحدى الوجهات الخارجية، وذلك بسبب الوضع الراهن لجائحة كورونا، وعَزت المصادر بأن الصورة ضبابية وغير واضحة بشأن استكمال ما تبقى من الموسم الرياضي، أو سيتم إلغاؤه نهائياً، كما أن قرار إقامة معسكر إعدادي خارجي يتوقف على التنسيق مع اتحاد الكرة، والسلطات المختصة داخل الدولة.

وتعد قضية استكمال الدوري من عدمه الشغل الشاغل للشارع الرياضي خصوصاً مع استئناف دوريات أوروبية، وألمح اتحاد الكرة ورابطة المحترفين سابقاً لإمكانية عودة الدوري أغسطس المقبل، ما يفرض الكثير من التحديات على الأندية التي تحتاج إلى فترة إعداد لا تقل عن شهر بعد فترة توقف امتدت إلى شهرين ونصف الشهر.

إضافة إلى صعوبة الطقس الناتج عن ارتفاع دراجات الحرارة والرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس، ومما يزيد من الصعوبات، احتياج الفرق إلى فترة إعداد إضافية استعداداً للموسم الجديد، ما يعزز من وضع أجندة ضاغطة للمسابقات، ولذلك فإن معظم إدارات الأندية ترى قرار الإلغاء الحل الأنسب ، ولكنها تستعد لمواصلة الموسم متى ما قرر اتحاد الكرة ذلك ، حيث تبقت 7 جولات على نهاية دوري الخليج العربي للموسم الحالي .

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