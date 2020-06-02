شباب الأهلي يستبعد إقامة معسكر خارج الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لم تتطرق إدارة نادي شباب الأهلي، لفكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم، حتى مع عودة رحلات الطيران إلى أغلب دول العالم، والتوجه الأكبر، اقتصار التحضيرات على معسكر داخلي، وبدون مباريات ودية مع فرق أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

واستبعد مصدر مسؤول بالنادي إقامة الفريق لمعسكر خارجي الآن، مؤكداً في الوقت نفسه بأن من الصعب تحديد مخطط إعداد الفريق في الفترة الحالية، مع ضبابية صورة عودة النشاط، إذ لم يعلن اتحاد الكرة الإماراتي حتى الآن، عن المقصود بعودة النشاط خلال أغسطس المقبل.

كما لم يتحدد حتى الآن مدى إمكانية إكمال الموسم الجاري، أم سيتم إلغاؤه، وبدء الموسم الجديد في موعده.

توجه

وأوضح المصدر أن التوجه الأكبر ليس لنادي شباب الأهلي فقط، ولكن لجميع الأندية الإماراتية، هو الاستعداد بمعسكرات داخل الدولة، وبدون حتى مباريات ودية، في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً في الدولة وأغلب دول العالم، والتي تحد كثيراً وتزيد من إجراءات السفر والتجمعات، إلى جانب عقود اللاعبين المعلقة لدى الكثير من الأندية وغير الواضحة أيضاً، خاصة بالنسبة للاعبين الأجانب.

واختتم مشيراً إلى أن الفرق الأوروبية نفسها، لم تخض أي مباريات ودية أو معسكرات خارجية، واكتفت بتجمعات داخلية على مراحل فردية، ثم تدريبات جماعية قبل خوض المباريات الرسمية، وبدون أي تجارب ودية، ووسط إجراءات عالية التأمين، ومن الصعب توفرها في المباريات الودية، وتوقع المصدر أن يكون الأمر مشابهاً في الكرة الإماراتية إذا تم استئناف نشاط كرة القدم في الدولة.

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