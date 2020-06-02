الفجيرة.. معسكر داخلي

المصدر: (الفجيرة ـ محمد فضل)

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، وجود صعوبات في إقامة معسكر الفريق الصيفي المقبل، والذي يسبق تحضيرات كل موسم في إحدى الدول الأوروبية، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، والذي تفشى بصورة كبيرة في الدول التي دأب النادي على إقامة معسكره الخارجي على أراضيها.

وأشار اليماحي إلى أن شركة الكرة بالنادي، تبحث إقامة معسكر داخلي للفريق الأول لكرة القدم، حال تم إقرار عودة النشاط الرياضي.

وأكد اليماحي أن إدارة نادي الفجيرة برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، تضع سلامة وصحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، من الأولويات، مضيفاً، حسب رؤيتي الشخصية بأن إلغاء الموسم الحالي سيكون الأرجح والأفضل، وذلك لضمان سلامة اللاعبين، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، ونحن ما زلنا في بداية شهر يونيو.

وألمح اليماحي إلى أن حسم مصير الموسم الرياضي الحالي من قبل اتحاد الكرة، يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن، حتى تجد الأندية الوقت الكافي للاستعداد للموسم المقبل، خاصة مع انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين، والبحث عن لاعبين جدد، سواء مواطنين أو أجانب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز