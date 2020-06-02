حتا.. في انتظار القرار

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قال ناصر الفلاسي مدير الفريق الأول للكرة في نادي حتا، إنه من الصعب التفكير في السفر لإقامة المعسكرات الخارجية حتى بعد عودة حركة الطيران إلى شكلها الطبيعي، بسبب تشديد الإجراءات في المطارات خارج الدولة، ما سيجعل الفرق تواجه العديد من المتاعب خاصة في الدول الأوروبية من لحظة الوصول إلى المطار، مشيراً إلى أن بعثات الأندية القادمة من دول الخليج ستعاني في حال اتخاذ قرار السفر إلى الخارج.

وأضاف الفلاسي أن الرؤية ما زالت ضبابية تجاه الفترة المقبلة، ولن تتضح حتى معرفة الموقف النهائي حول مصير دوري الخليج العربي، وسيتم وضع البرنامج الخاص بالفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حتا سيكون جاهز لجميع الاحتمالات سواء كان القرار من اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة أو استئناف الجولات المتبقية من الدوري.

واختتم الفلاسي حديثه قائلاً إن هناك العديد من التحديات ستحملها الفترة المقبلة أمام جميع الأندية، لعل أبرزها عملية الإعداد خاصة في ظل صعوبة السفر إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال الصحية والإجراءات المعقدة في العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما سيترتب على ذلك من آثار سلبية في حال التفكير في إقامة معسكرات الخارجية، متمنياً أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي .

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