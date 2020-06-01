التحكيم ترفض شكوى الوحدة ضد باتنا

المصدر: دبي- البيان الالكتروني

قررت هيئة التحكم باتحاد الكرة قبول طلبات نادي الجزيرة واللاعب مراد باتنا، برفض شكوى نادي الوحدة ضد اللاعب والنادي. وذلك على خلفية حكم الفيفا في نفس القضية التي اقرت بصحة فسخ عقد اللاعب وانتقاله للجزيرة

وبذلك يسدل الستار على تلك القضية التى امتدت فترة طويلة ما بين اللجان القانونية في اتحاد الكرة والاتحاد الدولي.

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