كلباء يوقع عقود صيانة مرافق الملعب والإدارة

المصدر: كلباء – محمد فضل

كشف علي كانو رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد كلباء لكرة القدم، عن توقيع عقود الصيانة الخاصة بملعب النادي والتي تشمل تغيير المضمار المطاطي الخاص بالملعب الرئيسي وتغيير الأسقف المعدنية في المنصة الرئيسة وإستبدالها بنوعيات جديدة ومتطورة تٌواكب أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما قدم رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد كلباء لكرة القدم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الرياضة والرياضين بالإمارة وصاحب الأيادي البيضاء وذلك لدعم سموه المتواصل ومكارمه السخية لقطاع الرياضة و أندية الشارقة بشكل عام ونادي اتحاد كباء بشكل خاص وذلك بالتعاون بين دائرة الأشغال ومجلس الشارقة الرياضي

وتشمل أعمال الصيانة تغيير الواجهات الخاصة بُغرف المعلقين وتركيب عوازل الصوت بجانب الأعمال الالكتروميكانيكية والكهربائية وأعمال الصيانة في الصالة الرياضية ومبنى الإدارة .

و أثنى كانو على الجهود المُبذولة من قبل مجلس الشارقة الرياضي ممثلاً في الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس،لتوفير كافة أنواع الدعم لأندية الإمارة والمتابعة المستمرة من قبل عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، والذي يقوم بمتابعة جميع الأمور بشكل دائم ومستمر وذلك لتذليل كافة العقبات وتقديم كل سبل الدعم لتطوير الأندية في الإمارة وتنفيذ الإستراتيجيات والخُطط من اجل الوصول لتحقيق الاهداف المرجوءة

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