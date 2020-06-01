أميان يطلب 5.5 ملايين يورو للتنازل عن كاكوتا لشباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طلب نادي أميان الفرنسي، 5.5 ملايين يورو، للتنازل عن بطاقة الكونغولي الدولي جاييل كاكوتا «28 عاماً»، صانع الألعاب والجناح الأيسر، بعد تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة وأبرز العروض التي وصلت إلى اللاعب حسب ما أشارت صحيفتا «غت فوتبول نيوز» و«ليكيب» الفرنسيتان، عرض من شباب الأهلي وآخر من لينس الفرنسي، وأكدت الصحيفتان، رغبة اللاعب القوية في الرحيل عن أميان، ولكن في الوقت نفسه، البقاء في الدوري الفرنسي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب 2.80 مليون يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، بينما كانت قيمته الأعلى، 6 ملايين يورو عام 2015، ويملك كاكوتا مسيرة جيدة، بعدما بدأ في صفوف لينس الفرنسي، ثم انتقل إلى تشيلسي عام 2007، وتمت إعارته إلى 6 فرق في 5 بلدان مختلفة، وهي فولهام، بولتون واندررز، ديجون، فيتيس، لاتسيو ورايو فاليكانو.

وغادر تشيلسي إلى إشبيلية عند انتهاء عقده عام 2015، لتتم إعارته مجدداً إلى ديبورتيفو لاكورونيا وأميان، ثم انتقل إلى رايو فاليكانو، قبل أن يستقر مع أميان من عام 2018 وحتى الآن. وظل لاعباً في صفوف المنتخبات الفرنسية للمراحل السنية وصولاً إلى فئة تحت 21 سنة، قبل أن يلعب بقميص بلاده الأصلي الكونغو في 2017.

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