«المحترفين» تدرس مع «الآسيوي» سيناريوهات استئناف الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه أول من أمس بنظام الاتصال المرئي برئاسة عبدالله الجنيبي سيناريوهات استئناف النشاط الرياضي بالموسم الحالي على أن يتم اعتماد الاقتراح النهائي بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتحاد الكرة لاتخاذ القرار المناسب وبناءً على الاجتماع التنسيقي مع الاتحاد الآسيوي والمقرر عقده خلال الأيام المقبلة، وتم استعراض جهود فريق عمل إدارة الأزمات والمخاطر بالرابطة، والذي بدأ عمله مع بداية جائحة «كورونا» بناء على توصية مجلس الإدارة، وتمت مناقشة النتائج والخطوات التي توصل لها فريق العمل ومن المقرر إصدار دليل متكامل لإدارة الأزمات للتعامل ببنوده عند استئناف التدريبات والمباريات.

وتمت مناقشة توصيات ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية التي نظمتها الرابطة بحضور ومشاركة الأندية المحترفة كما تم اعتماد مستجدات لوائح المسابقات التي تعمل الرابطة على تحديثها سنوياً لتتماشى مع المتطلبات والقوانين الجديدة، وتم عرض الخطط والمشاريع المستقبلية لفريق الشؤون التجارية والتسويق، وتم الاطلاع على مشاريع إدارة الإعلام والبث التلفزيوني.

حضر الاجتماع جمال المري نائب الرئيس، محمد اليماحي، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي وجواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، وأشاد عبدالله الجنيبي في بداية الاجتماع بكل ما تبذله الجهات المختصة بالدولة وخط دفاعنا الأول في مواجهة جائحة «كوفيد» والعمل الدؤوب على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وثمن العمل الدؤوب لفرق العمل في الرابطة.

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