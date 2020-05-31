استئناف النشاط الرياضي في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن خطة استئناف الأنشطة الرياضية في إمارة أبوظبي للأندية الحكومية والخاصة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة الصحة – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ودائرة البلديات والنقل.

وتبدأ المرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق 1 يونيو، والتي تشمل الأنشطة الرياضية الفردية التي تمارس في الأماكن المفتوحة، مثل الفروسية والدراجات وألعاب القوى وألعاب المضرب والرياضات الشراعية. كما تم تحديد المرحلة العمرية من 12 -60 سنة.

ويتزامن استئناف النشاط مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية تشمل إجراء فحص فيروس كوفيد-19 للطاقم الفني والمنظمين قبل معاودة النشاط، وتركيب أجهزة الفحص الحراري.

كما تشمل الإجراءات ارتداء الكمامات والقفازات للاعبين والمشاركين والطاقم الفني، وتعقيم الأدوات والأجهزة الرياضية وألا يزيد عدد المشاركين عن 30%. وينصح باستخدام التطبيقات الذكية الاختيارية التي توضح الحالة الصحية مثل تطبيق الحصن.

تتضمن الخطة مجموعة من القواعد والضوابط حيث ستخضع كل مرحلة لعمليات تقييم شاملة ومتابعة لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومعايير الصحة والسلامة المتبعة في المؤسسات والأندية الرياضية ومدى النجاح والالتزام بالتعليمات، من أجل تحديد الانتقال للمرحلة الأخرى.

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