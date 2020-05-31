خورفكان يجدد عقد حارس مرماه ويخطب ود حديد

المصدر: خورفكان - محمد فضل

جددت شركة خورفكان لكرة القدم عقد الحارس محمد يوسف لموسمين اضافيين وقطعت الشركة الطريق امام الاندية التي كان لديها الرغبة في ضم اللاعب المميز والذي أظهر تالقا لافتا خلال الموسم الحالي مع فريقه الذي انضم اليه قادما من نادي النصر

وكان محمد يوسف قد تلقى اكثر من عرض للأنتقال مع نهاية عقده مع نسور الخور، لكن سعى الادارة بقاء اللاعب حسم امر البقاء ليظل الحارس لموسمين اخريين في خورفكان

يذكر أن الشركة تسعى ايضا لاقناع اللاعب فهد حديد بالبقاء لموسم اخر على اقل تقدير في ظل العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من عدة اندية على راسها العين .

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