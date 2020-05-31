7 إماراتيين في التشكيلة المثالية لأبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بعد مشاركة نحو 90 ألف قارئ، تم تحديد التشكيلة المثالية من دوري أبطال آسيا 2016، بوجود بعض أكبر الأسماء على المستوى القاري في ذلك العام، ومنهم 7 لاعبين إماراتيين، إذ ضمت القائمة المختارة من الجماهير، 3 لاعبين إماراتيين، وهم محمد أحمد ومحمد فايز مدافعي العين، وعمر عبد الرحمن لاعب العين السابق والجزيرة الحالي.

فيما ضمت القائمة الموازية المختارة من قبل الاتحاد الآسيوي، بالشراكة مع شركة (أوبتا) المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، 5 لاعبين أيضاً، وهم خالد عيسى حارس مرمى العين، وإسماعيل أحمد مدافع العين، وأحمد الياسي ومحمود خميس لاعبي النصر، وعمر عبد الرحمن.

كما ضمت القائمة المختارة من قبل الجماهير، وكذلك الاتحاد الآسيوي للكرة، البرازيلي دوغلاس مهاجم العين السابق، وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2016، كانت نسخة لا تنسى من البطولة الآسيوية للأندية الأكثر شهرة، وبفضل تصويت عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم الآسيوية، تم اختيار أفضل 11 لاعباً حاضراً في البطولة من قبل الجماهير، ومثلهم من قبل الاتحاد الآسيوي.

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