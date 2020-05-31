الحياة تعود إلى اتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

تعود الحياة اليوم إلى المقر الرئيس لاتحاد الكرة في دبي بعودة موظفي الاتحاد إلى مقر عملهم بنسبة 30%، عقب مضي أكثر من شهرين على تفعيل نظام «العمل عن بُعد»، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»،

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم إن قرار عودة العمل بنسبة 30 بالمئة من إجمالي الموظفين يأتي كخطوة أولى حيث سترتفع النسبة إلى 50 بالمئة حسب المستجدات الصحية وصولاً إلى 100 بالمئة.

ومن المقرر مباشرة العمل بنسبة 100%، من 14 يونيو المقبل، ووضع اتحاد الكرة العديد من الضوابط الإلزامية الاحترازية والوقائية في أماكن العمل ومن بينها التباعد الاجتماعي وتهيئة المقار والمكاتب لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية، وتطبيق نظام الدوام المرن في ما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين.

من جهة أخرى حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مسابقات المراحل السنية التي ستقام خلال الموسم الجديد، وهي مسابقة الشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والأشبال تحت 15، 14، 13، 12 سنة، إضافة إلى مهرجانات مدارس الكرة، وحددت لجنة المسابقات مشاركة 3 لاعبين مقيمين ومثلهم من مواليد الدولة في مسابقتي الشباب والناشئين تحت 17 سنة.

وقامت لجنة المسابقات بالتعميم على الأندية بتحديد مشاركة كل نادٍ في مسابقات المرحل السنية حيث يُسمح بمشاركة النادي بفريق واحد في كل فئة عمرية باستثناء مسابقتي الأشبال تحت 12، و13 سنة فيسمح بمشاركة النادي في أكثر من فريق، وحدد اتحاد الكرة يوم 20 يونيو آخر موعد لتلقي ردود الأندية بشأن المشاركة في المسابقات السنية.

ولم يحدد اتحاد الكرة موعد انطلاقة منافسات المراحل السنية للموسم الجديد، في انتظار موافقة الجهات المعنية والمختصة بإدارة جائحة كورونا على عودة النشاط واستئناف التدريبات والمسابقات الرسمية،

ولم ينظم اتحاد الكرة أية مسابقات فوق 18 سنة خاصة بفرق الدرجة الأولى ما يوجد ثغرة في أعمار اللاعبين وخاصة فئة ما فوق الـ18 عاماً للفرق التي لا تشارك بفريق أول في دوري الأولى ما يهدر فرصة اللعب أمام جيل كامل، تلك ثغرة كان يجب على لجنة المسابقات مراعاتها، من خلال استحداث مسابقة لتلك المرحلة العمرية أسوة برابطة المحترفين التي تنظم مسابقة لمن هم تحت 21 سنة.

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