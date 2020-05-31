شباب الأهلي يطلب شراء بطاقة كارتابيا بـمليوني يورو

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

طلب نادي شباب الأهلي، شراء البطاقة الدولية للأرجنتيني فريدريكو كارتابيا «27 سنة»، من ناديه ديبورتيفو لاكارونيا الإسباني، وبشرط تخفيض القيمة الشرائية، لما يقارب مليوني يورو، أو أقل، حسب ما أشارت صحف إسبانية، في ظل تراجع القيمة السوقية للاعبين، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الكثير من الأندية العالمية الكبرى، بسبب ظروف الإغلاق عقب تفشي فيروس «كورونا». وينتظر اللاعب قرار ديبورتيفو لاكارونيا من عرض شباب الأهلي، وفي الوقت نفسه، فإن عرض إدارة شباب الأهلي للنادي الإسباني، غير قابل للتعديل.

وكان شباب الأهلي تعاقد مع كارتابيا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة، من ديبورتيفو لاكارونيا، لمدة موسم، مع أحقية شراء عقده، وعانى اللاعب طويلاً في بداية مسيرته مع «فرسان دبي»، حتى نجح في التأقلم مع ظروف الطقس، ثم عانى فترة طويلة أخرى من الإصابات، ووصل إلى جاهزية المشاركة مع اقتراب الدور الأول من نهايته، وظهر بمستوى طيب.

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