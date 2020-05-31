كورنادو.. «نيو لوك» بالشعر الأبيض

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

ظهر البرازيلي ايغور كورنادو لاعب الشارقة، بـ«نيو لوك» جديد في ظهوره الأخير، والذي أطل من خلاله على جماهير فريقه، بعدما قام بصبغ شعر رأسه كاملاً باللون الأبيض.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي في «انستغرام»، فيديو يظهر فيه بكامل لياقته البدنية مع مدربين متخصصين في إحدى صالات «الجيم» المغلقة، وفي شكل جديد يجعله مميزاً بين لاعبي الكرة المحترفين الأجانب في الدولة حال استئناف النشاط خلال أغسطس المقبل.

وحرص كورنادو، رغم قوة التدريبات على اتباع الإجراءات الاحترازية، وأبرزها ارتداء كمامة الوجه، للوقاية من خطر فيروس كورونا، مع الابتعاد قدر الإمكان عن مدربي اللياقة معه في الصالة، والتي يبدو أنه كان يتدرب فيها وحيداً.

والمعروف أن كورنادو، أحد أفضل الأجانب في الدولة في الموسمين الأخيرين، وساهم بقوة في تحقيق الشارقة لدرع دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وتعرض لإصابة مؤثرة في بداية الموسم الحالي، ساهمت في تراجع نتائج الشارقة في الدوري.

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