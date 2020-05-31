خيمينيز يفضل البقاء في الإمارات

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

فضل الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة الذي ينتهي عقده مع «العنابي» بنهاية الموسم البقاء في أبوظبي وعدم العودة إلى بلاده في الوقت الحالي إلا بعد استقرار الأمور بشكل تام وانحسار فيروس كورونا عقب العودة التدريجية للحياة الطبيعية في إسبانيا.

ولم يتخذ خيمينيز قرار السفر مثل بعض اللاعبين الأجانب وفضل تأجيل العودة إلى إسبانيا نظراً للتعامل الجيد في الإمارات مع أزمة كورونا رغم أن مهمته مع الوحدة تنتهي بنهاية الموسم في ظل قرار إدارة النادي عدم التجديد للمدرب، من المنتظر أن يغادر المدرب خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

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