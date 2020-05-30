عودة العمل بمبنى اتحاد الكرة بنسبة 30% اعتباراً من الغد

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدأ اتحاد الإمارات لكرة القدم اعتباراً من يوم غد الأحد تطبيق نظام عودة العمل من مقر الاتحاد بنسبة 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين وذلك دعماً للجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالدولة والرامية إلى تعزيز استمرارية العمل والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات خلال هذه الفترة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن قرار عودة العمل بنسبة 30 بالمئة من إجمالي الموظفين يأتي كخطوة أولى حيث سترتفع النسبة إلى 50 بالمئة حسب المستجدات الصحية وصولاً إلى 100 بالمئة ، مشيراً إلى استثناء عدد من الفئات من العودة لمقر العمل خلال الفترة الحالية منها كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن وغيرهم من الذين يعانون من أمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بعودة الموظفين للعمل من مقر الاتحاد وذلك حسب الخطة الموضوعة التي شملت إجراء فحوصات طبية للموظفين للتأكد من سلامتهم والقيام بتعقيم كافة مرافق الاتحاد سواء المبنى الرئيسي والصالة الرياضية والمنطقة الطبية والفندق وكذلك الأجهزة والأدوات المكتبية وتركيب كاميرات كشف الحرارة ووضع لافتات وملصقات توضح أهمية السلامة العامة إلى جانب عمل دليل استرشادي للموظفين حول الاجراءات الاحترازية .

وأوضح بن هزام أن كافة إدارات ولجان اتحاد الكرة استطاعت خلال الفترة الماضية التي شهدت العمل عن بُعد مواصلة كافة الأعمال المختلفة من دون تأخير, ونجحت في التواصل مع الأندية والاتحادين الآسيوي والدولي, إلى جانب عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل التدريبية والمحاضرات بمختلف التخصصات وذلك بنظام الاتصال المرئي, فضلا عن المبادرات المجتمعية التي قام وشارك بها الاتحاد سواء على الصعيد المحلي أو القاري أو العالمي.

وأكد الأمين العام أن اتحاد الكرة حريص على تطبيق أعلى معايير السلامة وتنفيذ تعليمات الجهات المختصة في الدولة بالدقة المطلوبة, مشيراً إلى أن التواصل مع الجهات المختصة سيبقى في أعلى درجاته من أجل حماية الأسرة الرياضية والمجتمع.

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