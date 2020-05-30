شباب الأهلي يجدد عقد وليد عباس

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عقد وليد عباس (34 سنة)، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الوطني، لمدة عام، وذلك في إطار جهود الشركة للمحافظة على استقرار قائمة الفريق للموسم المقبل.

ووجه وليد عباس، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، الشكر إلى إدارة النادي وشركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعاهد جماهير «فرسان دبي» على بذل أقصى جهده لتحقيق الفريق للمزيد من الألقاب والإنجازات.

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع وليد عباس في أغسطس عام 2013، ولعب 23167 دقيقة موزعة على 276 مباراة، وسجل 16 هدفاً.

وفي الموسم الحالي، لعب عباس، 1.321 دقيقة في الدوري، وجاءت الإحصائيات الرقمية الدفاعية مميزة في الموسم الحالي لمدافع شباب الأهلي، مع 47 حالة تشتيت للكرة، و8 حالات منع تسديد، و18 قطعاً للكرة، وبلغت نسبة نجاحه في محاولات الافتكاك 65.5%.

وقام وليد عباس، بتمرير 746 كرة، ومنها 647 تمريرة ناجحة بنسبة 86.7%، وفي التمريرات الطولية 53%، وصنع 4 فرص للتسجيل، واكتسب 7 أخطاء، وارتكب 12 خطأ، ونال إنذاراً واحداً فقط في الموسم الحالي.

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