«أبيض الناشئين».. أول منتخب آسيوي يتدرب عن بُعد

المصدر: دبي - العوضي النمر

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين تدريباته اليوم «عن بُعد» تحت إشراف الجهاز الفني الوطني بقيادة ماجد سالم، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة المقررة إقامتها في البحرين خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين.

وسيكون المران عن طريق وسائل الاتصال المرئي كإجراء احترازي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة اللاعبين، وتعد تجربة «أبيض الناشئين» بالتدريب عن بُعد الأولى لأحد منتخبات القارة الآسيوية.

ويشارك في التدريبات المنزلية 27 لاعباً ويرتكز برنامج الإعداد على التحضير البدني للاعبين والمرونة والرشاقة والحفاظ على اللياقة، على أمل عودة النشاط الكروي واستئناف التدريبات الجماعية، ولعب مباريات ودية تساهم في إعداد وتجهيز اللاعبين بشكل جيد، ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الآسيوي قراراته بشأن مصير مختلف المنافسات خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخبنا حجز مقعده في نهائيات البحرين بتصدره المجموعة السادسة للتصفيات التي استضافتها بيشكيك في قيرغيزستان، خلال الفترة الماضية.

وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الآسيوي خلال الأيام الماضية بشأن الموافقة على الاستعانة بعدد من اللاعبين، مواليد ما قبل سبتمبر من عام 2004، بشكل استثنائي لتعزيز صفوفه بلاعبين جيدين، وتمنح لوائح البطولة الفرصة أمام الجهاز الفني للاستعانة بأي عدد آخر من اللاعبين، بشرط أن يكونوا مواليد سبتمبر 2004 وما بعده.

وينتظر ماجد سالم المدير الفني لـ«أبيض الناشئين» دعم الأندية في إنجاح برامج إعداد المنتخب، مؤكداً أن الظروف الحالية فرضت البداية المبكرة للبرنامج المعد بالتدريبات عن بُعد، مشيداً بدور لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، برئاسة يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة.

وتمنى ماجد سالم التزام اللاعبين برنامج التدريبات اليومية الذي ستتم مراقبته عبر تقنية الاتصال المرئي لضمان جدية اللاعبين، مشيراً إلى الاستفادة من التجارب التي تمت خلال الفترات الماضية لمختلف عناصر اللعبة والتي تمت عن بُعد،منن خلال الوسائط الإلكترونية، مؤكداً أنه سيتبع الفترة الحالية مراحل أخرى متقدمة وفق الحالة الصحية في الدولة.

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