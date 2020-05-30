كافاني يرفض عرضاً من نادٍ إماراتي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رفض نجم أوروغواي إدينسون كافاني «33 عاماً»، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضاً من أحد أندية الإمارات، للتعاقد معه، وأشارت صحيفة «لاغازيتا دييلو سبورت» الإيطالية، إلى رفض اللاعب للعرض الإماراتي من دون الكشف عن هوية النادي.

وأكد كافاني رغبته في الاستمرار باللعب في أوروبا، واللعب لفريق كبير آخر، مع تأكيد وسائل إعلام، اقترابه من التوقيع مع انتر ميلان الإيطالي، وأوضحت صحيفة «جرنال» الإيطالية، أن انترميلان، ينتظر الاتفاق على عقد الرعاية الجديد لقميص النادي، لتوفير المال الكافي لإتمام صفقة كافاني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مهاجم منتخب أوروغواي مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو المقبل، مما يعني أن التعاقد معه سيكون في إطار صفقة انتقال حر، وبالتالي انخفاض القيمة المالية للصفقة، بما يمكن الراعي الجديد للنادي الإيطالي، من توفير قيمة العقد، والمتضمن راتباً سنوياً صافياً بقيمة 10 ملايين يورو.

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