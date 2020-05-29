شباب الأهلي يجدد عقد وليد عباس موسما واحدا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عقد وليد عباس (34 سنة)، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الوطني، لمدة عام، وذلك في إطار جهود الشركة للمحافظة على استقرار قائمة الفريق للموسم المقبل.

ووجه وليد عباس، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، الشكر إلى إدارة النادي وشركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعاهد جماهير "فرسان دبي" على بذل أقصى جهده لتحقيق الفريق للمزيد من الألقاب والإنجازات.

وكان الأهلي قد تعاقد مع وليد عباس في أغسطس عام 2013، قادماً من نادي الشباب، قبل أن يصدر قراراً عام 2017، بدمج الناديين، ومعهما نادي دبي في الكيان الجديد الذي أطلق عليه شباب الأهلي.

ولعب عباس في عالم الاحتراف 23167 دقيقة موزعة على 276 مباراة، وسجل 16 هدفاً، ونال 51 إنذاراً، و3 حالات طرد، منذ بداية مشواره مع أولى خطوات تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009.

وفي الموسم الحالي، لعب عباس، 1.321 دقيقة موزعة على 15 مباراة في دوري الخليج العربي هذا الموسم، ولعب جميع مبارياته ضمن التشكيلة الرئيسية، ولم يستبدل سوى في مباراة واحدة فقط.

وجاءت الإحصاءات الرقمية الدفاعية مميزة في الموسم الحالي لمدافع شباب الأهلي، مع 47 حالة تشتيت للكرة، و8 حالات منع تسديد، و18 قطع للكرة، وبلغت نسبة نجاحه في محاولات الافتكاك 65.5%، وفي الالتحامات 52.6%، والالتحامات الهوائية 70.6%.

وقام وليد عباس بتمرير 746 كرة، منها 647 تمريرة ناجحة بنسبة 86.7%، وفي التمريرات الطولية 53%، وصنع 4 فرص للتسجيل، واكتسب 7 أخطاء، وارتكب 12 خطأ، ونال إنذارا واحدا فقط في الموسم الحالي.

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