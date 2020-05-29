الحمادي: اتحاد الكرة منح «الفلاح» استثناء اللعب بمدينة زايد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يتحضر نادي الفلاح الوافد الجديد لخوض دوري الهواة في الموسم المقبل متى ما نجح في توفير الشروط التي يتطلبها اتحاد كرة القدم الإماراتي للمشاركة في دوري الدرجة الأولى والمتمثلة في وجود مقر للنادي وملعب يلبي شروط الاتحاد، فضلاً عن تواجد النسبة الكافية من اللاعبين المواطنين.

وكشف يوسف الحمادي رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح بأنهم حصلوا على استثناء من قبل اتحاد الكرة بإقامة مباريات الموسم الجديد 2020 - 2021 بملعب مدينة زايد الرياضية.

وقال الحمادي سنُواصل تدريباتنا ومبارياتنا على ملعب مدينة زايد مع بداية الموسم المقبل إلى حين الحصول على قطعة الأرض المناسبة، والتي سنقوم بتشييد المقر الجديد والملعب عليها. وتابع: سنُحاول بكل السبل وحسب ما هو مخطط إكمال الملعب في فترة وجيزة تنتهي بمشيئة الله مع انتهاء مباريات الدور الأول من مباريات دوري الدرجة الأولى، وذلك على الرغم من المهلة التي منحنا لها اتحاد الكرة بتشييد مقر النادي والملعب خلال سنتين لكننا لن ننتظر هذه المدة.

عقود

وفيما يتعلق بعقود اللاعبين قال الحمادي إن فريقهم يتواجد به عدد كبير من المواطنين دون غيره من فرق الثانية حيث يتواجد قرابة الـ 20 لاعباً مواطناً أبرزهم سلطان سيف المحرزي هداف الدوري برصيد 15 هدفاً وهو ابن لاعب كلباء والعين السابق سيف سلطان إلى جانب علي إبراهيم ورعد عوانة شقيق الراحل ذياب عوانة وحسن الشاطري المعار من بني ياس.

إضافة إلى اللاعب خليل الحوسني القادم أيضاً من السماوي، والذي حصل على عرض من الحمرية خلال «الميركاتو» الشتوي وغادر كشوفات الفريق وغيرهم من اللاعبين المواطنين الذين أبلوا بلاء حسناً وقادوا الفلاح للصعود التاريخي لدوري الهواة، مشيراً إلى أن ملعب مدينة زايد الفرعي مستوف لكافة الشروط بعد إضافة التحسينات الأخيرة والغرف الإدارية وغرف قضاة الملاعب إليه. وقدم رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح شكره لمجلس أبوظبي الرياضي، مُعرباً عن أمله في مواصلة دعمه لفريقه الممثل الوحيد للإمارة في دوري الدرجة الأولى.

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