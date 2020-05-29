الأحبابي الثالث «عالمياً» في صناعة الأهداف

المصدر: (العين - طلحة عبد الله)

اختارت صحيفة «آس» الرياضية الإسبانية بندر الأحبابي الظهير العيناوي الدولي ضمن أفضل اللاعبين في مركزه في صناعة الأهداف بدوريات العالم هذا الموسم، وحل اللاعب المتألق ثالثاً حسب ترتيب الصحيفة، متفوقاً على عدد من نجوم العالم، بعدما نجح خلال 17 مباراة في صناعة 12 هدفاً من جملة أهداف العين، كما ساهم في صناعة 44 فرصة.

واحتفت الجماهير العيناوية في مواقع التواصل الاجتماعي باختيار نجمها الذي تألق بشكل لافت مع «الزعيم» مستفيداً من سرعته العالية ومقدراته اللافتة في عكس الكرة أمام مرمى المنافسين، والتي استفاد منها أكثر من مهاجم، خصوصاً التوغولى لابا كودجو، الذي صنع معه ثنائية رائعة رجحت كفة العين في معظم المباريات.

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