«المحترفين» تطلق مبادرة للعب الأطفال الآمن

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أصبحت رابطة المحترفين أول جهة في الشرق الأوسط تطلق مبادرة تتضمن برنامجاً رائداً لحماية الأطفال يهدف إلى ضمان استمتاع الأطفال بحقهم في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة، ومنع أي ضرر قد يلحق بهم أثناء مشاركتهم في اللعبة.

وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل والاتحادين الآسيوي والدولي للعبة، ويستهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية هي: تطبيق تدابير الحماية لخلق بيئة آمنة للأطفال لممارسة كرة القدم، تسهيل الإبلاغ عن أي مخاوف متعلقة بسلامة الأطفال، وضمان التحقيق السريع في هذه المخاوف، وزيادة الوعي بأهمية سلامة الأطفال وحمايتهم داخل الأندية.

وأكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة أن حماية الطفل وسلامته ظلت دائماً أولوية، وقال دورنا في الرابطة هو التعاون مع اتحاد الكرة والاتحادين الآسيوي والدولي ووزارة الداخلية لضمان توفير بيئة آمنة لأطفال الإمارات. وقال داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي يسعدنا انضمام رابطة المحترفين الإماراتية لبرنامج حماية الأطفال.

وعبّر جويس كوك، ضابط المسؤولية الاجتماعية والتعليم بـ «فيفا» عن دعمه للبرنامج، وقال: نرحب بمجهودات رابطة المحترفين الإماراتية والمبادرة تتماشى مع الخطوات العملية في دليل الفيفا لحماية الأطفال.

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