مواهب خورفكان تحلم بشعار المنتخب

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

استغل اللاعبون الأشبال والناشئون بنادي خورفكان فترة الحجر المنزلي الحالية بسبب تفشي جائحة «كورونا»، وقاموا بإظهار إمكاناتهم وقدراتهم العالية عبر لقطات فيديو يستعرضون خلالها مهاراتهم التي تؤكد أنهم من المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد، وتحدثوا عن طموحاتهم بارتداء شعار المنتخب الوطني وإعادة سيرة نجوم الزمن الجميل على غرار عبد الله سلطان كابتن منتخبنا الوطني جيل 90 والشقيقين خليل ومبارك غانم وغيرهم من اللاعبين الذين لعبوا من قبل لفريق الخليج سابقاً وخورفكان حالياً، ووجه الصغار رسائل من خلال الفيديو إلى المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19».

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