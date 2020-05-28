"الشارقة لكرة القدم" تبحث مع أكاديمية اجاكس تعزيز التعاون بين الجانبين

المصدر: البيان الرياضي

عقدت شركة الشارقة لكرة القدم عصر أمس اجتماعاً (عن بعد) مع رئيس أكاديمية نادي اجاكس أمستردام الهولندي للتدريب كورنيه جروينينديك، حضره من جانب نادي الشارقة بدر الحمادي عضو مجلس الإدارة مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين مشرف فريق تحت 21 سنة وجاسم الدوخي عضو مجلس الإدارة مشرف مدرسة كرة القدم والأكاديمية الخاصة وحسن الحمادي عضو مجلس الإدارة مشرف أكاديمية كرة القدم بجانب المدير الرياضي للنادي د. جمال صالح والمدير التنفيذي للشركة وحيد عرفات.

وبدأ الاجتماع بالتعارف بين الأعضاء الجدد في شركة كرة القدم ورئيس أكاديمية أجاكس حيث رحب كورنيه رئيس أكاديمية أجاكس بأعضاء الشركة مهنئاً إياهم بالتكليف، ومتمنياً استمرار التعاون بين الناديين لما فيه مصلحة الجميع، واكد حسن الحمادي لمسؤول نادي أجاكس إستمرار البرامج التدريبية المشتركة بين الناديين ورغبتهم الأكيدة في الإستفادة من إمكانات ورؤى النادي الهولندي الرائد كما عرض جروينينديك الهيكل المقترح من قبل ناديه والأشخاص المرشحين من قبلهم للإشراف على العمل مع نادي الشارقة.

وقدم رئيس أكاديمية أجاكس للتدريب عرضاً مبسطاً لرؤيتهم عن الخطوات التنظيمية مع وصف وظيفي دقيق لكل عضو مرشح ضمن فريق العمل مستعرضاً سيرته ومؤهلاته مع إرسالها عبر البريد الإلكتروني للإطلاع بشكل كامل من قبل نادي الشارقة قبل إعطاء الضوء الأخضر للبت في هذا المشروع، كما شرح كورنيه فلسفتهم في أكاديمية نادي اجاكس وأهدافها في التعاون مع نادي الشارقة وإنتشارها في المناطق التي تعمل فيها في العالم ورؤيتها للتعاون وما يشكله المشروع من أهمية كبرى ستعود بالفائدة على الناديين.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على عقد إجتماعات دورية للتباحث وتبادل الآراء ومتابعة سير العمل في جميع الجوانب الفنية والإدارية حتى تتحقق الأهداف المرجوة من الناديين، وكان نادي الشارقة قد وقع في يناير الماضي إتفاقية التعاون مع أكاديمية أجاكس أمستردام للتدريب والتي تعتبر من أفضل الأكاديميات صانعة النجوم في العالم كما تعتبر الأكاديمية هي الأولى لها في منطقة الشرق الأوسط.

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