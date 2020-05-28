الشارقة يضم درويش محمد قادماً من حتا لموسمين

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تعاقدها مع الحارس درويش محمد "25 عاماً"، قادماً من نادي حتا، في عقد يمتد لمدة عامين، حضر التوقيع كل من بدر أحمد عضو مجلس الادارة مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين وإبراهيم بن غافان من جانب نادي الشارقة واللاعب درويش محمد ووكيل أعماله.

وعبر الحارس الجديد عن فخره بالانضمام لصرح كبير مثل نادي الشارقة وتمنى أن يشكل إضافة قوية للفريق مع إخوانه اللاعبين وأن تكون تجربة إيجابية يحقق من خلالها أهداف إدارة النادي وجماهيره.

وأضاف: التحدي القادم كبير وقوي خصوصا في ظل وجود حارس بإمكانيات عادل الحوسني والذي يعد من أفضل الحراس في الدولة ولكن التنافس الشريف سيكون حاضرا بيني وبين إخواني اللاعبين بشكل عام والحراس في الفريق بشكل خاص.

وعن أمنياته بعد توقيعه لنادي الشارقة أعرب درويش عن سعيه لحصد البطولات والمساهمة في إكمال مشوار الشارقة في الحصول على الألقاب وأن يكون نادي الشارقة بوابته للوصول إلى المنتخب الوطني وهذا حلم كل لاعب، موجهاً الشكر لجماهير الشارقة، قائلاً: كنت أشاهدها وهي ترسم أجمل اللوحات على المدرجات واعدهم ببذل كل ما لدي لرفع اسم الشارقة ورسم البسمة الدائمة على وجوههم.

يذكر أن الحارس درويش محمد لعب 18 مباراة بدوري الخليج العربي في صفوف حتا بواقع 1620 دقيقة، استقبل خلالها 29 هدفاً، فما خاض 3 مباريات في بطولة كأس الخليج العربي بواقع 270 دقيقة استقبل خلالها 3 اهداف، وكان درويش خلال المباريات السابقة هذا الموسم قد نجح في التصدي للهجمات بنسبة 58.6٪؜ فيما حافظ على نظافة شباكة في 3 مباريات.